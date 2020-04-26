Академик РАН рассказал, могут ли пожары в Чернобыле привести к новой трагедии

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26 апреля 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Пожары под Чернобылем наводят на закономерный вопрос: стоит ли ожидать как следствие повышение уровня радиации: Академик РАН Леонид Большов рассказал, может ли повториться трагедия спустя 34 года.

Специалист заявил, что даже если все леса возле Чернобыльской АЭС полностью выгорят, то это не приведет к катастрофе и запредельному уровню радиации. «Мы подробно анализировали украинские данные, которые были переданы в МАГАТЭ в апреле этого года..., и там совершенно ничтожные уровни и для России, и для Киева, да, в общем, и для площадки Чернобыльской АЭС», - сказал Большов.

Эксперт отметил, что общий уровень загрязнения радиацией в близлежащих лесах сравнительно невысокий. Кроме того, во время пожара происходит «разбавление» радиации, и влияние на человека оказывается меньше.