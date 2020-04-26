Возле Чернобыльской АЭС продолжаются пожары

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26 апреля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Спустя 34 года после трагедии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения новая беда – лесной пожар, который не могут потушить вот уже более трёх недель.

Спасатели продолжают тушить лес возле Чернобыльской атомной электростанции. К тушению уже привлечено более тысячи человек. Отмечается, что пожар начался 4 апреля. Для ликвидации возгорания выделено 2 вертолета и 230 машин спецтехники.

«Подразделениями ГСЧС оказывается помощь... в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств», - заявили в украинской Госслужбе по ЧС.

Ранее стало известно, заразились ли пожарные в Чернобыле радиацией.