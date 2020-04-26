Китайский блогер не согласился с тем, что Россия - родина красавиц

Аргументы Недели → В мире 13+

26 апреля 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Блогер из Китая поставил под сомнение красоту русских женщин. По его словам, убеждение в том, что Россия – это страна красавиц, является всего-навсего «плодом воображения».

Блогеру не понравилось то, что россиянки зимой носят много теплой одежды, из-за которой выглядят полнее, чем есть на самом деле. Также в России едят много высококалорийных продуктов, которые негативно сказываются на фигуре. Исходя из своих наблюдений, китаец заявил, что на самом деле русские женщины вовсе не настолько красивы, как принято считать в его стране.

«Оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем», - заявил иностранец.