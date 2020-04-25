Глава Минздрава Израиля уходит в отставку

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25 апреля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минздрава Израиля Яаков Лицман, Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман в субботу, 25 апреля, сообщил, что уходит в отставку. Соответствующие данные сегодня вечером предоставили израильские средства массовой информации.

Журналисты уточняют, что глава Минздрава Израиля Яаков Лицман объявил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, что намерен уйти со своего поста, а также попросил его о портфеле министра жилищного строительства.

Отмечается, что ранее чиновник столкнулся с критикой в свой адрес из-за политики Министерства здравоохранения в период эпидемии COVID-19 в Израиле. Сам Яаков Лицман заразился коронавирусной инфекцией и перенес заболевание без осложнений.