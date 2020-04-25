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Число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось до 2,7 миллиона

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось до 2,7 миллиона
анализ крови, Depo Photos/Keystone Press Agency
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту достигло 2 719 897. Соответствующую информацию предоставили в субботу во Всемирной организации здравоохранения.
 
Согласно последним данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 93 716 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 767 смертей. Общее количество летальных исходов увеличилось до 187 705. Отмечается, что большинство случаев заражения выявлено на территории Европы – 1 314 666.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции.
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