Число случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось до 2,7 миллиона

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25 апреля 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Depo Photos/Keystone Press Agency

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту достигло 2 719 897. Соответствующую информацию предоставили в субботу во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно последним данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 93 716 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 767 смертей. Общее количество летальных исходов увеличилось до 187 705. Отмечается, что большинство случаев заражения выявлено на территории Европы – 1 314 666.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции.