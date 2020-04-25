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Заразившаяся COVID-19 жительница Подмосковья рассказала о «коварстве» вируса

, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал "360"

Заразившаяся COVID-19 жительница Подмосковья рассказала о «коварстве» вируса
COVID-19, Robin Utrecht/Keystone Press Agency
Жительница Подмосковья Наталья Щепитина, заразившаяся COVID-19, рассказала о "коварстве" вируса и процессе лечения. Известно, что сначала медики выявили у пациентки пневмонию и назначили ей лекарства.
 
Через несколько дней проведенная КТ не зафиксировала у Щепитиной наличие коронавирусной инфекции, вследствие чего пациентку выписали. Впоследствии состояние женщины резко ухудшилось – возникли кашель и температура. Повторная КТ показала признаки COVID-19.
 
Жительница Московской области вызвала "скорую", ей сделали тест на коронавирус, который, несмотря на очевидные симптомы, дал отрицательный результат. Наталья подчеркнула, что ей было тяжело идти, возникали одышка и слабость, а также боль в грудной клетке. Позже у Щепитиной пропало обоняние, а температура не опускалась ниже 38 градусов, хотя она принимала жаропонижающие средства.
 
Пациентка призналась, что знала о "коварстве и нетипичности" COVID-19, но до сих пор не знает, где могла заразиться. Женщина провела в реанимации четверо суток и думала, что "не выкарабкается", однако к настоящему моменту ее состояние улучшилось – она уже достаточно долго может обходиться без дополнительного кислорода и самостоятельно передвигаться.
 
Наталья Щепитина выразила благодарность врачам и призвала всех максимально серьезно относиться к коронавирусу нового типа.
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