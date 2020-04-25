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Коронавирус унес жизни более 200 тысяч человек

, 22:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус унес жизни более 200 тысяч человек
COVID-19, pixabay.com
Количество жертв коронавируса нового типа в мире к настоящему моменту превысило 200 тысяч. Соответствующую информацию вечером в субботу, 25 апреля, предоставил американский университет Джонса Хопкинса.
 
Подчеркивается, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 200 698 человек, более 810 тысяч пациентов вылечились. Ранее сообщалось, что общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 2 865 938.
 
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемией вспышку COVID-19.
ЕТ

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