New York Post сообщает о возможной кончине Ким Чен Ына

Издание New York Post утверждает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скончался. Газета ссылается на гонконгские СМИ, которые получили данные от неназванных высокопоставленных источников.
Японские журналисты в свою очередь сообщают, что глава КНДР в настоящий момент находится в тяжелом состоянии после операции на сердце, которую он перенес в начале апреля.
В пекинской печати уточняется, что операция по стентированию была выполнена плохо, так как у хирурга якобы дрожали руки от волнения.
Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике несколько недель. Официальных данных о его состоянии не поступало.