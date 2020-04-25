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New York Post сообщает о возможной кончине Ким Чен Ына

, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The New York Post

New York Post сообщает о возможной кончине Ким Чен Ына
лидер КНДР Ким Чен ЫН, LNSYJP/Xinhua

Издание New York Post утверждает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын скончался. Газета ссылается на гонконгские СМИ, которые получили данные от неназванных высокопоставленных источников. 

Японские журналисты в свою очередь сообщают, что глава КНДР в настоящий момент находится в тяжелом состоянии после операции на сердце, которую он перенес в начале апреля.

В пекинской печати уточняется, что операция по стентированию была выполнена плохо, так как у хирурга якобы дрожали руки от волнения. 

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике несколько недель. Официальных данных о его состоянии не поступало.

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