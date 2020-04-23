Пока молчит Пхеньян: на смену Ким Чен Ыну может прийти женщина

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23 апреля 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Почти две недели в СМИ Северной Кореи нет упоминаний о текущей деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Сообщается, что нечто подобное уже случалось в 2014 году, тогда предводитель КНДР пропадал из поля зрения мировой общественности аж на 40 дней. Сейчас же, в период его отсутствия, вся планета полнится слухами.

Уже немало выдвинуто гипотез не только о критическом состоянии здоровья лидера КНДР, но и о его возможной смерти. Официальный Пьхеньян молчит, и по поводу здоровья Ким Чен Ына пока никаких известий нет.

Тем временем в Японии появилась информация, со ссылкой на южнокорейскую и американскую разведку, согласно которой еще в конце прошлого года пленум ЦК Трудовой партии Кореи по требованию самого товарища Ким Чен Ына принял решение, что в случае его нетрудоспособности, убийства врагами и прочих возможных неприятностей - вся полнота власти перейдет к любимой младшей сестре вождя - Ким Ё Чжон. По некоторым сообщениям, она уже получила статус кандидата в члены Политбюро и фактически возглавила ключевой Организационный отдел ЦК, решающий кадровые вопросы в партийной номенклатуре.

Пока же на севере корейского полуострова по-прежнему все скрыто под завесой тайны, и только появление лидера КНДР на публике, либо официальная информация из Пхеньяна смогут расставить все точки над i.