Число зараженных COVID-19 во Франции превысило 124 тысячи человек

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25 апреля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

человек в защитном костюме, Panoramic/Keystone Press Agency

Количество заразившихся коронавирусом нового типа во Франции к настоящему моменту превысило 124 тысячи человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщила генеральная дирекция здравоохранения страны.

В минувшую пятницу, поступила информация о 122 577 заболевших на территории Франции с начала пандемии. Подчеркивается, что за прошедшие сутки скончались 369 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". В общей сложности жертвами COVID-19 в стране стали 22 614 пациентов, 14 050 из которых умерли в больницах, а еще 8564 – в социальным и медикосоциальных учреждениях.