Количество жертв коронавирусной инфекции в Финляндии достигло 186 человек

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25 апреля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Хельсинки, pixabay.com

В Финляндии количество жертв коронавируса нового типа достигло 186 человек. Соответствующую информацию вечером в субботу предоставил Национальный институт здравоохранения и социального развития.



По состоянию на 25 апреля на территории Финляндии в общей сложности выявлено 4 475 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что 60 пациентов находятся в реанимации. 186 зараженных скончались. Средний возраст умерших от осложнений, вызванных COVID-19 , составляет 84 года. Известно, что больше всего инфицированных выявлено в столичном регионе – 3 010 человек.