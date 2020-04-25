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Количество жертв коронавирусной инфекции в Финляндии достигло 186 человек

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв коронавирусной инфекции в Финляндии достигло 186 человек
Хельсинки, pixabay.com
В Финляндии количество жертв коронавируса нового типа достигло 186 человек. Соответствующую информацию вечером в субботу предоставил Национальный институт здравоохранения и социального развития.
 
По состоянию на 25 апреля на территории Финляндии в общей сложности выявлено 4 475 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Известно, что 60 пациентов находятся в реанимации. 186 зараженных скончались. Средний возраст умерших от осложнений, вызванных COVID-19, составляет 84 года.
 
Известно, что больше всего инфицированных выявлено в столичном регионе – 3 010 человек.
ЕТ

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