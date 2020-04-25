Еще три человека вылечились от COVID-19 в Волгоградской области

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25 апреля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

В Волгоградской области еще три человека вылечились от коронавируса нового типа. Соответствующую информацию ранее в субботу, 25 апреля, предоставили сотрудники оперативного штаба региона.

По состоянию на 24 апреля в Волгоградской области были зарегистрированы 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 34 человека вылечились, скончались пятеро.

За минувшие сутки в регионе количество зараженных COVID-19 увеличилось на 26 человек и составило 212. По факту выздоровления из больниц выписались в общей сложности 37 человек – за прошедшие 24 часа домой отправились трое пациентов.