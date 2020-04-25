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Министр культуры Италии пообещал в мае открыть главные достопримечательности страны

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: La Repubblica

Министр культуры Италии пообещал в мае открыть главные достопримечательности страны
Колизей, pixabay.com

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини сообщил журналистам, что наиболее известные культурные достопримечательности страны, закрытые ранее из-за пандемии COVID-19, начнут работать в мае.

По словам главы ведомства, музеи и достопримечательности откроются после 4 мая. Речь идет о тех объектах, которые смогут обеспечивать все предписания по соблюдению мер безопасности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Франческини, однако, заметил, что о посещении итальянских музеев гражданами других стран говорить еще рано. "Международного туризма в этом году не будет", – заключил министр.

ЕТ

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