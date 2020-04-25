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Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 900 тысяч

, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 900 тысяч
анализ крови, pixabay.com
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории США превысило 900 тысяч. Соответствующую информацию в субботу, 25 апреля, предоставили сотрудники Университета Джонса Хопкинса.
 
Как сообщили в университете со ссылкой на результаты федеральной и местной статистики и на сообщения СМИ, общее число заражений COVID-19 в Соединенных Штатах Америки составило 905 333. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в стране скончались 51 949 пациентов.
 
Напомним, в настоящий момент США с большим отрывом лидируют в мире по двум вышеуказанным показателям.
ЕТ

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