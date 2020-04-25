Кравчук обвинил Порошенко в том, что Украина стала самой нищей страной в Европе

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25 апреля 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Кравчук, фото: facebook.com/1leonidkravchuk/

Первый президент Украины Леонид Кравчук обвинил Петра Порошенко в том, что Украина стала самой нищей страной в Европе. Кравчук также считает Порошенко виновным в том, что он создал ситуацию, при которой Украина потеряла территориальную целостность и развязала войну.

По оценке первого украинского президента, в политике партии Порошенко, нет "никакой морали, никакой совести, никакой чести, никакой ответственности". Кравчук заявил, что "Порошенко, который создал систему коррупции, систему бедности, привел Украину под внешнее управление".

"Они продолжают во время чумы думать о том, как прийти к власти. А не о том, как остановить несчастье", — подчеркнул Леонид Кравчук, обвиняя экс-президента Украины, предшественника Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский пригласил в свою команду Михаила Саакашвили, которого выгнал из Украины Порошенко. Саакашвили хотя и жевал в Тбилиси галстук, но с коррупцией в Грузии боролся.