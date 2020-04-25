Американский ветеран призвал Россию и США вспомнить Вторую мировую войну и так же объединиться

94-летний американский ветеран Второй мировой войны, полковник Фрэнк Кон сравнил коронавирус с фашистской Германией, против которой Россия и США боролись вместе.
«Мы должны возобновить союзнические отношения, отказавшись от конфронтации», – заявил ветеран, который был участником знаменитой встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Кон отметил, что Вторая мировая война была намного опаснее коронавируса, и «в ней погибло гораздо больше людей, особенно в СССР».
Он призвал политиков России и США использовать возникшую возможность для сближения взглядов и взаимопонимания.
Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч.