Американский ветеран призвал Россию и США вспомнить Вторую мировую войну и так же объединиться

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25 апреля 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг США. Фото: Pixabay

94-летний американский ветеран Второй мировой войны, полковник Фрэнк Кон сравнил коронавирус с фашистской Германией, против которой Россия и США боролись вместе.

«Мы должны возобновить союзнические отношения, отказавшись от конфронтации», – заявил ветеран, который был участником знаменитой встречи советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года.

Кон отметил, что Вторая мировая война была намного опаснее коронавируса, и «в ней погибло гораздо больше людей, особенно в СССР».

Он призвал политиков России и США использовать возникшую возможность для сближения взглядов и взаимопонимания.

Ранее сообщалось, что количество жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч.