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США планируют стать монополистом на рынке ядерных технологий

, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

США планируют стать монополистом на рынке ядерных технологий
Белый дом. Фото: Pixabay

США планируют вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Соответствующее заявление опубликовало министерство энергетики Соединенных Штатов.

В документе отмечается, что цель США заключается в том, чтобы стать мировым лидером в сфере, «где сегодня доминируют госкомпании России и Китая». Кроме этого, говорится о том, что нужно «помешать российской и китайской сторонам в установлении прочных отношений с рядом восточноевропейских и африканских государств».

Одним из первых шагов в отношении России со стороны США может стать отказ Вашингтона в экспорте материалов, которые могут быть использованы для создания химического или биологического оружия, а также баллистических и крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года ВВП США сократится на 40%.

ДВа

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