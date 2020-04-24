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Во II квартале текущего года ВВП США сократится на 40%

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Во II квартале текущего года ВВП США сократится на 40%
флаг США, pixabay.com

В бюджетном управлении Конгресса заявили, что во II квартале текущего года ВВП Соединенных Штатов Америки сократится на 39,6% в пересчете на годовую основу из-за последствий пандемии COVID-19.

Глава бюджетного управления Конгресса США Филип Суогел заявил, что экономика страны во II квартале 2020 года столкнется с резким сокращением.

Эксперты полагают, что ситуация начнет восстанавливаться в III квартале – в данный период ожидается рост на 23,5% в пересчете на годовую основу, а в IV квартале – на 10,5%. Предполагается, темпы роста экономики Соединенных Штатов в целом снизятся на 5,6% в этом году. Данный показатель начнет расти в 2021 году примерно на 2,8%.

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