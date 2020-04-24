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Законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд подписан Трампом

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд подписан Трампом
доллары, pixabay.com

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 апреля, подписал законопроект об очередном пакете экономических мер объемом почти $500 млрд. Об этом заявили ранее сегодня в пресс-службе Белого дома.

Подчеркивается, что средства будут направлены на преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее вышеуказанный законопроект поддержали в обеих палатах Конгресса. Документ предусматривает выделение более $300 млрд на программу выдачи льготных кредитов малому бизнесу и $60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Известно также, что будет направлено $75 млрд больницам и $25 млрд на тесты для выявления COVID-19.

 
 
ЕТ

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