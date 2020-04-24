Китай придумал название для своей первой миссии на Марс

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24 апреля 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Миссия на Марс. Фото: Pixabay

Китайское национальное космическое управление представило название своей первой миссии на Марс – она будет называться «Тяньмэнь-1», что в переводе на русский язык означает «Вопросы к небу».

Миссия получила такое название в честь стихотворения «Тяньмэнь», автором которого является древнекитайский поэт Цай Юань. Ранее в Китайскоом национальном космическом управлении заявляли, что в дальнейшем все китайские миссии по исследованию других планет будут называться «Тяньмэнь».

Пекин предполагает запустить беспилотный зонд в полет на Марс в 2020 году.

Ранее сообщалось, что США готовятся к космической войне с Россией и Китаем.