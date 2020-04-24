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Количество зараженных коронавирусом в Грузии достигло 444 человек

, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество зараженных коронавирусом в Грузии достигло 444 человек
анализы, pixabay.com
Количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Грузии достигло 444. Согласно последней информации, к настоящему моменту в стране от COVID-19 вылечились 132 заболевших ранее человека.
 
До этого сообщалось о 432 заболевших. Подчеркивается, что летальных исходов в Грузии выявлено пять. Сейчас в режиме карантина в стране находятся 5 888 человек, под наблюдением – 571 гражданин.
 
Грузинские власти уточнили, что среди зараженных коронавирусной инфекцией есть врачи, сотрудники Министерства внутренних дел и Нацбанка, дети, а также беременные женщины. 
ЕТ

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