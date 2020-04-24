Количество зараженных коронавирусом в Грузии достигло 444 человек

Количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Грузии достигло 444. Согласно последней информации, к настоящему моменту в стране от COVID-19 вылечились 132 заболевших ранее человека.

До этого сообщалось о 432 заболевших. Подчеркивается, что летальных исходов в Грузии выявлено пять. Сейчас в режиме карантина в стране находятся 5 888 человек, под наблюдением – 571 гражданин.