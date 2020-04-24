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В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом

, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве за сутки скончался 41 пациент с коронавирусом
стетоскоп, pixabay.com
За сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 24 апреля, в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
 
Согласно последним данным, среди умерших в столице России – люди от 34 до 92 лет. Подчеркивается, что у 34-летнего пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция" была выявлена "двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом". Кроме того, он страдал сахарным диабетом.
 
Уточняется также, что большинство скончавшихся людей имели сопутствующие заболевания, в частности, лейкоз, вирусный гепатит, хронический пиелонефрит, холецистит и гипертонию.
ЕТ

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