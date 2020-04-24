Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 22 тысячи человек

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24 апреля 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пробирки, pixabay.com

Количество жертв заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, во Франции с начала эпидемии составило 22 245. Об этом заявил гендиректор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон. Подчеркивается, что 8,3 тысячи смертей были выявлены в социально-медицинских учреждениях, а еще 13,8 тысячи были зарегистрированы в больницах.

Саломон добавил, что количество пациентов реанимационных отделений впервые за длительное время оказалось ниже 5 тысяч – за сутки этот показатель снизился на 183. В больницах Франции сейчас остаются 28 658 тысяч человек. Выписаны с начала эпидемии коронавируса нового типа 43 493 пациента.