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Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 22 тысячи человек

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество жертв COVID-19 во Франции превысило 22 тысячи человек
пробирки, pixabay.com

Количество жертв заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, во Франции с начала эпидемии составило 22 245. Об этом заявил гендиректор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Подчеркивается, что 8,3 тысячи смертей были выявлены в социально-медицинских учреждениях, а еще 13,8 тысячи были зарегистрированы в больницах. 

Саломон добавил, что количество пациентов реанимационных отделений впервые за длительное время оказалось ниже 5 тысяч – за сутки этот показатель снизился на 183. В больницах Франции сейчас остаются 28 658 тысяч человек. Выписаны с начала эпидемии коронавируса нового типа 43 493 пациента.

ЕТ

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