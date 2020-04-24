Количество жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека

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24 апреля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вспышка коронавируса в США, Keiko Hiromi/AFLO

За минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа в американском штате Нью-Йорк составило 422 человека. Губернатор Эндрю Куомо в пятницу уточнил, что это на 16 меньше, чем днем ранее.

"Число сокращается, но это по-прежнему страшно", – подчеркнул Куомо. Накануне сообщалось о 438 умерших в штате от осложнений, вызванных COVID-19. В среду от коронавируса погибли 474 человека. 8 апреля был установлен трагический рекорд – тогда вирус за сутки унес жизни 799 пациентов.

Напомним, общее количество жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк к настоящему моменту превысило 15 тысяч человек.