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Количество жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв COVID-19 в штате Нью-Йорк увеличилось на 422 человека
вспышка коронавируса в США, Keiko Hiromi/AFLO
За минувшие сутки количество жертв коронавируса нового типа в американском штате Нью-Йорк составило 422 человека. Губернатор Эндрю Куомо в пятницу уточнил, что это на 16 меньше, чем днем ранее.
 
"Число сокращается, но это по-прежнему страшно", – подчеркнул Куомо. Накануне сообщалось о 438 умерших в штате от осложнений, вызванных COVID-19. В среду от коронавируса погибли 474 человека. 8 апреля был установлен трагический рекорд – тогда вирус за сутки унес жизни 799 пациентов.
 
Напомним, общее количество жертв коронавирусной инфекции в штате Нью-Йорк к настоящему моменту превысило 15 тысяч человек. 
ЕТ

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