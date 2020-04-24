Зачем во Франции разрешили открытие текстильных магазинов

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24 апреля 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

pixabay.com, Париж

Магазины, торгующие тканями, нитками и связанными с шитьем товарами уже с пятницы могут возобновить работу, чтобы жители Франции получили возможность самостоятельно шить защитные маски дома.

Правительство проводит работу с текстильной отраслью, чтобы в скором времени были распространены памятки, которые "позволят каждому использовать материалы и адаптированные формы для изготовления масок, которые обеспечивали бы эффективную защиту".

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр в пятницу, 24 апреля, рассказал, когда власти страны примут решение о дате открытия ресторанов и кафе, которые не работают из-за пандемии COVID-19.