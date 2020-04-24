Власти Франции рассказали, когда определятся с датой открытия ресторанов

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24 апреля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ресторан, pixabay.com

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр в пятницу, 24 апреля, рассказал, когда власти страны примут решение о дате открытия ресторанов и кафе, которые не работают из-за пандемии COVID-19.

Известно, что кафе, бары и рестораны на территории Франции будут закрыты и после 11 мая, когда, согласно планам руководства, страна начнет выходить из объявленного ранее режима изоляции. Ранее сегодня французский лидер Эммануэль Макрон в формате видеоконференции провел встречу с представителями туристического сектора и ресторанного бизнеса. По словам Ле Мэра, который также был участником беседы, президент страны дал понять: не может быть ничего хуже, чем поспешное открытие различных заведений в сложившейся ситуации. Министр экономики и финансов, однако, подчеркнул, что к концу мая власти Франции определятся с датой возобновления работы кафе и ресторанов.