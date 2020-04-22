Число жертв коронавируса во Франции достигло отметки 21 тысяча человек

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22 апреля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Во Франции жертвами коронавируса с 1 марта стали 21,3 тысячи человек. Об этом рассказал глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Он отметил, что общее число умерших от вируса с первого марта составляет 21 340 пациентов. Сейчас в больницах находятся 29 741 житель, в тяжелом состоянии в отделениях реанимации – 5218.

Всего во Франции 119 151 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Режим изоляции в стране в связи с эпидемией коронавируса нового типа продлен до 11 мая

Ранее сообщалось: в больнице в Коммунарке скончался врач госпиталя для ветеранов войн. У мужчины было подтверждено заражение коронавирусом.