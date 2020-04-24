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Беспилотники начнут доставлять лекарства в больницы Великобритании

, 20:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Беспилотники начнут доставлять лекарства в больницы Великобритании
беспилотник, pixabay.com
Британские власти на следующей неделе начнут эксперимент по доставке медицинских товаров в больницы при помощи беспилотников. Об этом в пятницу заявил министр транспорта страны Грант Шаппс.
 
Шаппс позволил провести ускоренный эксперимент по использованию дронов для доставки лекарств и прочих предметов в медучреждения. В рамках первого тестирования беспилотник привезет груз в больницу Святой Мэри, расположенную на острове Уайт.
 
Напомним, ранее сегодня стало известно, что общее число смертей от коронавируса в Великобритании достигло 19 506, заражены 143 464 человека.
ЕТ

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