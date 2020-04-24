Беспилотники начнут доставлять лекарства в больницы Великобритании

Британские власти на следующей неделе начнут эксперимент по доставке медицинских товаров в больницы при помощи беспилотников. Об этом в пятницу заявил министр транспорта страны Грант Шаппс.

Шаппс позволил провести ускоренный эксперимент по использованию дронов для доставки лекарств и прочих предметов в медучреждения. В рамках первого тестирования беспилотник привезет груз в больницу Святой Мэри, расположенную на острове Уайт.