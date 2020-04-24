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В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась от коронавируса нового типа

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась от коронавируса нового типа
руки пожилой женщины, pixabay.com
Сегодня стало известно, что в столице Казахстана Нур-Султане 93-летняя женщина вылечилась от коронавируса нового типа. Врачи при выписке проводили ее и нескольких других пожилых пациентов аплодисментами.
 
Согласно последней информации сотрудников министерства здравоохранения республики, 93-летняя пациентка в процессе лечения от COVID-19 прошла через реанимационное отделение.
 
Отметим, что на территории Казахстана в настоящий момент подтверждено более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала эпидемии от этого заболевания скончались 25 человек.
ЕТ

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