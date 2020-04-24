В Казахстане 93-летняя женщина вылечилась от коронавируса нового типа

Сегодня стало известно, что в столице Казахстана Нур-Султане 93-летняя женщина вылечилась от коронавируса нового типа. Врачи при выписке проводили ее и нескольких других пожилых пациентов аплодисментами.

Согласно последней информации сотрудников министерства здравоохранения республики, 93-летняя пациентка в процессе лечения от COVID-19 прошла через реанимационное отделение.