В Нур-Султане у нарушителей карантина забирают автомобили

В столице Казахстана автомобили нарушителей режима карантина стали транспортировать на штрафстоянки, для чего в городе открыли четыре дополнительных спецучастка.
Сотрудники полиции усилили контроль: проводится круглосуточное дежурство с использованием мобильных групп и пеших нарядов, на блокпостах ситуацию отслеживают с применением дронов.
За нарушение режима чрезвычайного положения привлекли более 300 граждан, еще 75 арестовали. Сейчас в Нур-Султане жители могут покидать свое жилье только чтобы приобрести товары в близлежащих продовольственных магазинах, аптеках, получить медицинские услуги, либо для работы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане более 200 врачей заразились коронавирусной инфекцией.