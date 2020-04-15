В Нур-Султане у нарушителей карантина забирают автомобили

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15 апреля 2020, 08:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk-news.com

Фото: соцсети

В столице Казахстана автомобили нарушителей режима карантина стали транспортировать на штрафстоянки, для чего в городе открыли четыре дополнительных спецучастка.

Сотрудники полиции усилили контроль: проводится круглосуточное дежурство с использованием мобильных групп и пеших нарядов, на блокпостах ситуацию отслеживают с применением дронов.

За нарушение режима чрезвычайного положения привлекли более 300 граждан, еще 75 арестовали. Сейчас в Нур-Султане жители могут покидать свое жилье только чтобы приобрести товары в близлежащих продовольственных магазинах, аптеках, получить медицинские услуги, либо для работы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 200 врачей заразились коронавирусной инфекцией.