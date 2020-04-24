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Обнаружено доказательство гибели человека из-за падения метеорита

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Meteoritics & Planetary Science

Обнаружено доказательство гибели человека из-за падения метеорита
метеорит, pixabay.com
Ученые из Турции и США нашли первые письменные свидетельства гибели человека из-за падения метеорита. Сведения были обнаружены в управлении государственных архивов при турецком президенте.
 
Уточняется, что исследователям удалось найти сразу три письма на османском языке. В текстах посланий сообщается, что 22 августа 1888 года упавший метеорит убил одного человека и нанес травму другому в городе Сулеймания на территории Ирака.
 
Очевидцы утверждали, что в тот день в населенном пункте упали сразу несколько объектов, похожих на огненные шары.
ЕТ

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