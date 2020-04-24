Обнаружено доказательство гибели человека из-за падения метеорита

Ученые из Турции и США нашли первые письменные свидетельства гибели человека из-за падения метеорита. Сведения были обнаружены в управлении государственных архивов при турецком президенте.

Уточняется, что исследователям удалось найти сразу три письма на османском языке. В текстах посланий сообщается, что 22 августа 1888 года упавший метеорит убил одного человека и нанес травму другому в городе Сулеймания на территории Ирака.