На Украине выявили коронавирус на фабрике по пошиву скафандров для медиков

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24 апреля 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фото Владимира Зеленского

Сразу у семи сотрудников фабрики по пошиву защитных комбинезонов для враче выявлен коронавирус. Об этом сообщают украинские СМИ.

Коронавирус был обнаружен сначала у одной сотрудницы фабрики «Володарка». Там шьют защитные медкомбинезоны. Потом проверили всех, кто с ней контактировал. Диагноз подтвердился у семи человек.

«Уже был завершен пошив 10 тысяч костюмов», — сообщил мэр города Винницы Сергей Моргунов. Именно там находится фабрика: «Областной лабораторный центр провел тестирование всех контактных и потенциального контактных лиц. Было проведено более 200 тестов. К сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев».

Сейчас на фабрике провели дезинфекционные мероприятия. Она продолжает работать в штатном режиме. О том, будет ли уничтожена партия готовых скафандров, не сообщается.

Впрочем, медики утверждают, что вирус на предметах не живет. Не исключено, что костюмы будут переданы врачам.

Это уже не первый скандальный случай, связанный с антикороновирусными мероприятиями на Украине. Ранее в Киеве анонсировали приложение для контроля находящихся на самоизоляции. Это приложение может обмануть любой человек подручными средствами.