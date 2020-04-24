В Киеве начали контролировать самоизоляцию неработающим способом

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24 апреля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: мэрия Киева

Виталий Кличко на фото Globalluckpress/ Sergii Kharchenko

Власти украинской столицы планируют контролировать киевлян при помощи мессенджера телеграм. Идея выглядит странной. Потому что придуманный способ контроля можно запросто обойти без особых проблем.

Проверять киевлян власти начали при помощи робота. Программа рассылает сообщения людям, который находятся на самоизоляции. Те должны включить геолокацию на смартфоне и ответить на присланное сообщение. Таким образом в Киеве собирают информацию о местонахождении тех, кто не должен контактировать с людьми.

«Сообщения приходят несколько раз в день», — пояснил советник киевского мэра Владимир Бондаренко: «Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщения, к нему отправляют уполномоченных лиц».

Во-первых, на Украине не все настолько богаты, чтобы пользоваться смартфонами. У многих до сих пор кнопочные телефоны. А во-вторых этот способ контроля можно запросто обойти.

Сейчас существует масса программных средств, которые подменяют реальные данные о геолокации. Ряд приложений позволяют владельцу смартфона самому обозначить на карте ложное местонахождение. Скорее всего, находящиеся на самоизоляции жители Киева в ближайшее время освоят эту программу. Если уже не освоили.