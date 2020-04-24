Нью-йоркский врач сравнил происходящее в коронавирусной больнице с ночным кошмаром

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24 апреля 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Post

pixabay.com, врач

Главный врач скорой помощи медучреждения в Йонкерсе (США) Энтони Лено рассказал о работе с пациентами, зараженными коронавирусом, и сравнил ситуацию, происходящую в больнице, с настоящим «ночным кошмаром».

По его словам, трудно представить, сколько поступает больных, зараженных коронавирусом.В одну из смен врача погибло 6 пациентов. Лено отметил, что в больших семьях, все члены которых живут вместе, трудно изолировать заболевшего COVID-19. Из-за этого заражаются сразу все родственники. Энтони рассказал, что иногда зараженные коронавирусом из одной семьи умирали один за другим в течение нескольких дней.

За один день в Соединенных Штатах умерло 2 342 человека. Теперь общее количество скончавшихся от коронавируса в этой стране превысило отметку в 50 тысяч человек.