Чехия открыла границы

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24 апреля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: praguemorning.cz

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в правительстве приняли решение о снятии ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

“С пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии будет отменен... Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это”, - пояснил он.

Кроме того, местному населению разрешено выезжать за границу и свободно перемещаться внутри страны. Однако по возвращению на родину человек обязан уйти на карантин или показать отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что Чехия закрыла границы 16 марта. Она стала первой страной в Евросоюзе, которая разрешила в период пандемии покидать государство.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на информацию о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса нового типа в России.