В Бангладеш число заразившихся COVID-10 достигло отметки 4689 человек

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24 апреля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Власти Бангладеш выявили за сутки 503 зараженных COVID-19. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 4689 человек.

Также известно, что количество погибших от коронавируса выросло на четыре и достигло 131.

По данным врачей, вылечились от коронавирусной инфекции 112 жителей, на карантине находятся 995 человек.

Правительство региона в связи с распространением коронавируса нового типа продлило до 25 апреля режим изоляции в стране.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на информацию о продлении ограничений в связи с распространением коронавируса.