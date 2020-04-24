Донецк станут называть Сталино в дни памятных дат

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24 апреля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Денис Пушилин. Фото: Википедия

Донецк на время празднования памятных дат Великой Отечественной войны могут переименовать в Сталино. Такое решение принял глава ДНР Денис Пушилин.

Отмечается, что в указе идет речь о трех праздниках: Дне Победы в Великой Отечественной войне, дне памяти и скорби в день начала ВОВ и дне освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

«Установить в качестве символа города наименование "Город Сталино", используемое наряду с наименованием "город Донецк" при проведении республиканских и городских мероприятий», - сказано в документе.

Донецк назывался Сталино в период с 1929 по 1961 год, после чего город получил нынешнее название.