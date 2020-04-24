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Стало известно место проведения Евровидения в 2021 году

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NL Times

Стало известно место проведения Евровидения в 2021 году
Фото: eurovision.tv

В Нидерландах проголосовали за место, где будет проходить ежегодный вокальный конкурс “Евровидение-2021”. Известно, что в этом году мероприятие отменили из-за непростой эпидемиологической ситуации в мире.

Члены городского совета Роттердама приняли решение провести конкурс и в следующем году, а также в концертном зале, где и планировалось. Коме того, организаторы готовы потратить дополнительные 6,7 млн евро, чтобы покрыть расходы на его аренду, дополнительную охрану и рекламные вывески.

Отмечается, что на несостоявшийся в итоге конкурс было потрачено около 15 млн евро.

Напомним, что страны-участницы могут отправить на Евровидение в 2021 году тех же исполнителей, но с новыми композициями. От России должна была поехать рейв-группа Little Big с песней UNO.

БА

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