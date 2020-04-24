В Совфеде оценили блокировку Украиной проекта резолюции в ООН: голос Киева мало кого волнует

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24 апреля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на блокировку украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии нового коронавируса.

“Любая инициатива, которая исходит от России, на Украине будет восприниматься в штыки, о чём бы ни шла речь. Тем более о санкциях, на которые они постоянно уповают с 2014 года, рассчитывая, что наша страна под ними прогнётся. Голосование киевских дипломатов меня, если честно, волнует мало”, - пояснил он.

Джабаров отметил, что на голос Украины мало кто сейчас обращает внимание, тем более что она не является постоянным членом Совета Безопасности ООН. По его словам, сейчас мир занят, куда более важной проблемой.

Ранее Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Однако украинцам такие действия пришлись не по нраву.

Кроме того, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на шантаж Владимира Зеленского.