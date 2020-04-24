США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий, но смогут ли?

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24 апреля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Согласно новой стратегии Министерства энергетики США, Америка планирует вытеснить Россию и КНР с рынка ядерных технологий. Военный политолог Андрей Кошкин рассказал, какие шансы у Вашингтона добиться поставленной цели.

Кошкин отметил, что сейчас все действия Соединенных Штатов направлены на установление собственного лидерства во всех сферах. «Однако надо понимать, что подобного рода заявления сегодня не отражают действительности. США упускают возможности, и они не в состоянии везде быть первыми», - считает эксперт. В качестве примера он привел борьбу с коронавирусом, где США явно не являются примером для подражания, передаёт Радио Sputnik.

Политолог отметил, что Америка не сможет догнать Китай и Россию в некоторых высокотехнологичных сферах. «Потуги тех, кто пишет такие стратегии, сводятся к пропагандистским попыткам напомнить, что США когда-то были в режиме однополюсного мира. Но сегодня эта модель рассыпается», - резюмировал Кошкин.