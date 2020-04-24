Ученые из Оксфорда начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В Великобритании ученые из Оксфордского университета приступили к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Для клинических тестирований будет задействовано 1,1 тысяч добровольцев.

«Группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», - рассказали в университете о ходе испытаний.

Исследователи сообщили, что результат испытаний они смогут получить только спустя несколько месяцев. Максимальным сроком они называют полгода.

Ранее в Италии рассказали о скором старте клинических испытаний.