Ученые из Оксфорда начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

В Великобритании ученые из Оксфордского университета приступили к испытаниям вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Для клинических тестирований будет задействовано 1,1 тысяч добровольцев.
«Группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет», - рассказали в университете о ходе испытаний.
Исследователи сообщили, что результат испытаний они смогут получить только спустя несколько месяцев. Максимальным сроком они называют полгода.
Ранее в Италии рассказали о скором старте клинических испытаний.