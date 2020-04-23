В Италии рассказали о скором старте испытаний вакцины против коронавируса на людях

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23 апреля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Италии заявили, что летом приступят к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса на людях. Для ускоренного создания препарата биотехнологические компании из Германии, Италии и Бельгии решили объединить свои усилия.

Компании отметили, что если лекарство окажется успешным, то они готовы немедленно запустить крупномасштабное производство. «Партнеры намерены участвовать в этой программе, объединяя собственные преимущества и опыт для ускорения разработки вакцины. Для поддержки борьбы с длительной вспышкой пандемии три европейские биотехнологические компании создали общеевропейский консорциум по реализации этой стратегии», - сообщили представитель трех компаний.

Отмечается, что параллельно с испытаниями вакцины будет запущено ее производство и накопление. Предполагается, что уже к началу следующего года будет доступно порядка 6 миллионов доз лекарства.