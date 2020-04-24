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Число зараженных коронавирусом в Израиле в настоящее время- 14 882

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Число зараженных коронавирусом в Израиле в настоящее время- 14 882
pixabay.com

В Израиле число пациентов с подтверждённым COVID-19 увеличилось с вечера четверга на 79. Сейчас общее количество заболевших в регионе - 14 882.

Известно также, что за минувшие сутки скончался один житель.

Согласно данным министерства Израиля, в настоящее время 139 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 107 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Всего в стране с начала пандемии выздоровели 5685 человек.

Ранее в Новосибирской области за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом.

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