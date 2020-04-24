Число зараженных коронавирусом в Израиле в настоящее время- 14 882

В Израиле число пациентов с подтверждённым COVID-19 увеличилось с вечера четверга на 79. Сейчас общее количество заболевших в регионе - 14 882.
Известно также, что за минувшие сутки скончался один житель.
Согласно данным министерства Израиля, в настоящее время 139 больных находятся в тяжелом состоянии, из них 107 нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего в стране с начала пандемии выздоровели 5685 человек.
Ранее в Новосибирской области за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом.