Помпео о сокрытии данных о зараженных COVID-19: «Китай заплатит цену за то, что они сделали»

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Фото: Майк Помпео, Chris Kleponis/CNP/AdMediagloballookpress.com

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Китай ответит за сокрытие информации о первых зараженных коронавирусом нового типа на территории страны. По его словам, КНР делала это специально, чтобы «было потеряно огромное количество жизней».

Помпео отметил, что коммунистическая партия КНР и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предпринимали необходимые действия на начальном этапе пандемии. Он добавил, что в отношениях Вашингтона с Пекином «по-прежнему нет полной прозрачности», и США подозревают, что до сих пор есть много всего, о чем они не знают. Кроме того, сейчас американская экономика имеет большие проблемы, пояснил Помпео.

«Китай заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США. Я не знаю точно, в какой форме это будет сделано», - заключил он.

Ранее президент США Дональ Трамп предложил новый способ лечения коронавирусной инфекции при помощи солнечного света.