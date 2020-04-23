Новый всплеск заболевания COVID-19 выявлен в Китае

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23 апреля 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

pixabay.com, медсестра

Город Харбин, пограничный с РФ, может стать очагом второй волны коронавируса в Китае. Заболевших - около 80. Город закрыт, машины с чужими номерами разворачивают, на улицы - только в масках и с пропусками.

По одной из версий, в одной из больниц Харбина медики не провели тест на COVID-19 одной из пациенток, которая вернулась домой из США, и та заразила несколько людей. Некоторые винят россиян, поскольку провинция Хэйлунцзян граничит с Россией и люди часто передвигаются из страны в страну. Генконсульство России в Харбине заявило, что все наземные переходы на российско-китайской границе в пассажирском направлении закрыты.

Местные власти считают, что причиной вспышки стало снижение мер безопасности.

Еще вчера сообщалось, что, похоже, китайские медики сумели справиться с пандемией. Новых случаев заражения практически нет. Кроме того, в этой стране перестали умирать от коронавируса.