Зеленский дал совет украинцам, чем себя занять на карантине

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23 апреля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Facebook дал совет украинским гражданам заняться изучением иностранных языков в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Зеленский напомнил, что 23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языка. День окончания карантина "обязательно наступит", после чего на Украину смогут приехать иностранные туристы, отметил глава Украины. "Давайте встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine", - закончил послание гражданам президент Украины.