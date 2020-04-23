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Зеленский дал совет украинцам, чем себя занять на карантине

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский дал совет украинцам, чем себя занять на карантине
Kremlin Pool/Global Look Press, Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Facebook дал совет украинским гражданам заняться изучением иностранных языков в период режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Зеленский напомнил, что 23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языка. День окончания карантина "обязательно наступит", после чего на Украину смогут приехать иностранные туристы, отметил глава Украины. "Давайте встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine", - закончил послание гражданам президент Украины.

НС

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