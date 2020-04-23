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Захарова рассказала о ходе поисков российских школьников, оставшихся в США

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова рассказала о ходе поисков российских школьников, оставшихся в США
Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о судьбе российских школьников, которые остались в Соединенных Штатов. Дипломат заявила, что местонахождение 38 детей до сих пор не установлено, а Вашингтон не помогает в поисках.

Захарова заверила, что российская сторона сделает выводы из поведения властей США. По ее словам, Вашингтон не реагирует должным образом на обращения российского посольства.

«Местонахождение как минимум 38 человек нам до сих пор непонятно. Американские власти в их поиске и возвращении на родину не помогают… У нас есть ощущение, что они дистанцируются от решения этого вопроса, не реагируя на обращения посольства», - отметила дипломат.

АБ

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