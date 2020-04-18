Захарова отметила предвзятость британской телерадиокомпании BBC к России

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18 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Мария Захарова обвинила британскую телерадиовещательную корпорацию BBC в предвзятости к России. Официальный представитель МИД РФ призвала из выпускать больше новостей о своей стране.

Захарова отметила, что телерадиовещательная корпорация делает слишком много материалов о России, при этом они формируют негативное восприятие происходящего в нашей стране.

«Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении Би-би-си должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями», - считает она.