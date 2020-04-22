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Парламент Испании одобрил запрос правительства страны о продлении режима повышенной готовности до 10 мая

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Парламент Испании одобрил запрос правительства страны о продлении режима повышенной готовности до 10 мая
pixabay.com

Сообщается: парламент Испании одобрил в среду, 22 апреля, запрос правительства страны о продлении режима повышенной готовности до 10 мая из-за распространения коронавируса. Известно, что около 300 парламентариев голосовали дистанционно.

Режим повышенной готовности в стране на 15 дней был одобрен Советом министров 14 марта. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Отмечается: это уже третий раз, когда парламент увеличивает количество дней действия режима. За его нарушение может быть наложен штраф, с момента принятия ограничительных мер были задержаны более 6,2 тыс. жителей.

Ранее в Калужской области число зараженных коронавирусом к вечеру 22 апреля выросло на 11 человек. 

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