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В самопровозглашенной Луганской народной республике скончался пациент с COVID-19

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В самопровозглашенной Луганской народной республике скончался пациент с COVID-19
pixabay.com

В самопровозглашенной Луганской народной республике скончался пациент с COVID-1. Известно, что мужчина умер от сопутствующего заболевания.

Сообщается: жителю было 74 года, он являлся носителем  коронавирусной инфекции. Пенсионер, как контактный, был заражен, но причина его смерти в основной патологии – сердечно-сосудистой, пострадавший не подключался к искусственной вентиляции легких.

По данным минздрава ЛНР, в среду, 22 апреля, на территории республики зарегистрировано 48 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в Ульяновской области коронавирус нового типа выявлен еще у 32 жителей.

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